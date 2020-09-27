Fahrettin Altun'dan Azerbaycan açıklaması: Bunun gereğini yaparız

Ermenistan, sabah saatlerinde Azerbaycan'a saldırarak resmen ateşkesi bozdu. Sivil halkı korumak için harekete geçen Azerbaycan da bunun üzerine karşı saldırı başlattı ve işgal altındaki köyleri Ermenistan'dan geri aldı.

Konu ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Dünyaya çağrı

Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınayarak, dünyanın bütün makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunduklarını bildirdi.

"Ermenistan, saldırganlık yapmadan önce Türkiye'yi hesaba katsın"

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Azerbaycan'daki kardeşleri ile her zaman omuz omuza olacaklarını, Ermenistan'ın saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katması gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, savaş ve istikrarsızlığın bölgeye yararının olmayacağını ifade etti.

"Ermenistan'ı cesaretlendirdiler"

Ermeni saldırganlığı karşısında bir defa daha üç maymunu oynamakla eleştirdiği uluslararası topluma da tepki gösteren Altun, onlarca senedir hiçbir şey yapmayarak, hatta kanun dışı işgale ortak olarak Ermeni tarafını cesaretlendirdiklerini söyledi.

"Dağlık Karabağ'ı işgal ettiler ve Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştılar"

Mevcut çatışmanın, durumun devam ettirilemez duruma geldiğinin delili olduğunu kaydeden Fahrettin Altun, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında işgalci durumunda olduğunu, on yıllardır Dağlık Karabağ'ı işgal etmekle kalmayıp bir de Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştıklarını belirtti.

Ermenistan'ın bugün yaptığı saldırının bir kez daha tehlikeli bir durum oluşturduğuna dikkat çeken İletişim Başkanı, Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınadı ve dünyanın bütün makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısı yaptı.

"Bunun gereğini yaparız"

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet, bir millet olduğunu kaydeden Altun, "Bunun gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.