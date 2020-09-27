  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fahrettin Altun'dan Azerbaycan açıklaması: Bunun gereğini yaparız
Gündem

Fahrettin Altun'dan Azerbaycan açıklaması: Bunun gereğini yaparız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ermenistan saldırısını kınadığı açıklamasında, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet, bir millet olduğunu kaydederek "Bunun gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 23:29:00 -
Fahrettin Altun'dan Azerbaycan açıklaması: Bunun gereğini yaparız

Ermenistan, sabah saatlerinde Azerbaycan'a saldırarak resmen ateşkesi bozdu. Sivil halkı korumak için harekete geçen Azerbaycan da bunun üzerine karşı saldırı başlattı ve işgal altındaki köyleri Ermenistan'dan geri aldı.

Konu ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Dünyaya çağrı

Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınayarak, dünyanın bütün makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunduklarını bildirdi.

"Ermenistan, saldırganlık yapmadan önce Türkiye'yi hesaba katsın"

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Azerbaycan'daki kardeşleri ile her zaman omuz omuza olacaklarını, Ermenistan'ın saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katması gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, savaş ve istikrarsızlığın bölgeye yararının olmayacağını ifade etti.

"Ermenistan'ı cesaretlendirdiler"

Ermeni saldırganlığı karşısında bir defa daha üç maymunu oynamakla eleştirdiği uluslararası topluma da tepki gösteren Altun, onlarca senedir hiçbir şey yapmayarak, hatta kanun dışı işgale ortak olarak Ermeni tarafını cesaretlendirdiklerini söyledi.

"Dağlık Karabağ'ı işgal ettiler ve Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştılar"

Mevcut çatışmanın, durumun devam ettirilemez duruma geldiğinin delili olduğunu kaydeden Fahrettin Altun, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında işgalci durumunda olduğunu, on yıllardır Dağlık Karabağ'ı işgal etmekle kalmayıp bir de Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştıklarını belirtti.

Ermenistan'ın bugün yaptığı saldırının bir kez daha tehlikeli bir durum oluşturduğuna dikkat çeken İletişim Başkanı, Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınadı ve dünyanın bütün makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısı yaptı.

"Bunun gereğini yaparız"

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet, bir millet olduğunu kaydeden Altun, "Bunun gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu
Medya

Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu

Gösterime girdiği ilk günden itibaren yayınladığı sahnelerle gayrimeşru ilişkileri, çıplaklık, şantaj ve çarpık ilişkileri ile gündemden düş..
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattı..
Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar
Gündem

Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan güçleri, sivil yerleşim yerlerinin yanında basın mensuplarının bulunduğu alanı da hedef aldı. Anadolu Ajans..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı