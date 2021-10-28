Fahrettin Altun yapılan millet bahçesi sayısını açıkladı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yeşil kalkınma devrimi projelerine hız kesmeden devam eden Türkiye yeni bir millet bahçesine daha kavuştu. Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı AKM Millet Bahçesi milyonlarca Ankaralı’nın hizmetine sunuldu. AKM Millet Bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yeşil Kalkınma Devrimi projemizin en önemli parçası olan Millet Bahçelerini ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankaralıların hizmetine sunduğu AKM Millet Bahçesi, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. 84 milyon vatandaşımız için şu ana kadar 111 millet bahçesi yaptık. Hedefimiz ilk etapta bunu 404’e çıkarmak. Halka hizmeti en öncelikli ilke edinen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Yeşil Vatanımızı' milletimizle birlikte inşa edeceğiz” dedi.