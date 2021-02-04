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Gündem Fahrettin Altun: Ezik batıcılığı bertaraf ettik
Gündem

Fahrettin Altun: Ezik batıcılığı bertaraf ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "15 Temmuz’da yalnızca satılmış hainleri defetmedik. Ezik batıcılığı ve müstemleke zihniyetin vesayet odaklarını da bertaraf ettik." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 01:05:00 -
Fahrettin Altun: Ezik batıcılığı bertaraf ettik

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT ve terör gruplarının destek verdiği eylemler sonrası ABD ve Avrupa'dan gelen Türkiye karşıtı açıklamalar sonrası Twitter üzerinden mesaj paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "15 Temmuz’da yalnızca satılmış hainleri defetmedik. Ezik batıcılığı ve müstemleke zihniyetin vesayet odaklarını da bertaraf ettik. Mücadelemiz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Hiç kimse bu satılık zihniyetin gülünç cüretkârlığından medet ummasın. O günler geride kaldı." dedi.

Altun'un açıklamaları şöyle:

Candan aziz bildiğimiz bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Biricik oğullarını askere kına yakarak uğurlayan anaların duasıyla, evlatlarına ya şehit ya gazi ol diyen babaların vakur duruşuyla, binlerce yıldır diri olan bir heyecanla Anadolu’dayız.

Orta Asya’dan kalkan toz bulutunun dört nala taşıdığı ülkü biziz. Ağlayan coğrafyalara ufuklardan el uzatan, elinde sancağıyla sefere memur olan biziz. Karanlığa gömülmüş o kudretli tarihin davasını sürdürecek ve yüceltecek olan biziz. Biz bu toprakların gerçek sahibiyiz.

Akif’in “kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya” mısrası ile resmettiği emperyalist saldırıları her fırsatta yeniden denediler. Her seferinde bu aziz milletin iman dolu göğsünde paramparça oldular. En son 15 Temmuz’da hüsrana uğradılar.

15 Temmuz’da yalnızca satılmış hainleri defetmedik. Ezik batıcılığı ve müstemleke zihniyetin vesayet odaklarını da bertaraf ettik. Mücadelemiz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Hiç kimse bu satılık zihniyetin gülünç cüretkârlığından medet ummasın. O günler geride kaldı.

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