Fahrettin Altun dezenformasyonla mücadele panelinde konuştu! 'Türkiye en çok yalan habere maruz kalan ülke'

Antalya Diplomasi Forumu'nda "Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele" konulu bir panel düzenlendi.

Panelde "Siber alemde dezenformasyon neden toplumlar için bir tehdittir?", "Yapay zeka demokrasiler için tehdit oluşturuyor mu?", "Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede hangi yöntemler kullanılmalı?" soruları masaya yatırıldı.

'Bu kadar yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor'

Panelde, "Yalana karşı hakikat!" mesajı veren Altun, Oxford Üniversitesi'nin araştırmasını hatırlattı. Altun, "2018 yılında Oxford Üniversitesi tarafından 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke. Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor." dedi.

"Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor." ifadelerini kullanan Altun, şöyle devam etti:

Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele. Yalanın karşısında hakikat! Daha yüksek sesle hakikat! Dezenformasyona karşı gösterilen her çaba tam da bu yüzden çok kıymetlidir.