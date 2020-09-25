Fahrettin Altun "bir şans verdik" deyip açıkladı

İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”nda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkileri masaya yatırıldı.

Video konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz’deki krizin çözümü için diyalog kurulmasının önemine vurgu yaptı. Altun “Doğu Akdeniz’de bulunacak çözüm iki ülkeyi kucaklayacak şekilde olmalı” ifadelerini kullanan Altun, “Bazı eski sömürgeci güçler, bu bölgeyi ‘yeni imparatorluklarının doğum yeri’ olarak görüyor. Doğu Akdeniz, Türkiye için ise Mavi Vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

“Diplomasiye bir şans verdik”

Doğu Akdeniz’in bir barış havzası olması gerektiğine vurgu yapan Altun, yaşanan sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan arasında olmadığına dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in yardımları ile diyalog ve diplomasiye bir şans verdik” dedi.

Gerilim azaltılmalı

Sorunların çözümünde diyaloğun önemine değinen Altın, Yunanistan ile diplomatik görüşmelerin başlamasından memnnuniyet duyduklarını belirterek “Atılan adım, doğru istikamette atılmıştır. Önümüzdeki dönemde D.Akdeniz’de gerilimi azaltmalı, adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız. Bu ivmeyi artırmak için bir sonraki adımımız, Kıbrıs Türklerini içeren bir bölgesel konferans olmalıdır” diye konuştu.