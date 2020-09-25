  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fahrettin Altun "bir şans verdik" deyip açıkladı
Siyaset

Fahrettin Altun "bir şans verdik" deyip açıkladı

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”nda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkileri görüşüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 07:25:00 -
Fahrettin Altun "bir şans verdik" deyip açıkladı

İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”nda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkileri masaya yatırıldı.

Video konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz’deki krizin çözümü için diyalog kurulmasının önemine vurgu yaptı. Altun “Doğu Akdeniz’de bulunacak çözüm iki ülkeyi kucaklayacak şekilde olmalı” ifadelerini kullanan Altun, “Bazı eski sömürgeci güçler, bu bölgeyi ‘yeni imparatorluklarının doğum yeri’ olarak görüyor. Doğu Akdeniz, Türkiye için ise Mavi Vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

“Diplomasiye bir şans verdik”

Doğu Akdeniz’in bir barış havzası olması gerektiğine vurgu yapan Altun, yaşanan sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan arasında olmadığına dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in yardımları ile diyalog ve diplomasiye bir şans verdik” dedi.

Gerilim azaltılmalı

Sorunların çözümünde diyaloğun önemine değinen Altın, Yunanistan ile diplomatik görüşmelerin başlamasından memnnuniyet duyduklarını belirterek “Atılan adım, doğru istikamette atılmıştır. Önümüzdeki dönemde D.Akdeniz’de gerilimi azaltmalı, adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız. Bu ivmeyi artırmak için bir sonraki adımımız, Kıbrıs Türklerini içeren bir bölgesel konferans olmalıdır” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
İstanbul'da şiddetli deprem!
Gündem

İstanbul'da şiddetli deprem!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen saat 16:38 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yerin 12.9 km altında meydana gel..
Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!
Gündem

Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!

Bünyesinde maden faaliyetleri yürüten firmanın Sivas’ta vatandaşa zehirli su içirdiği skandalı patlak veren Koç Holding'in CEO’su Levent Çak..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı