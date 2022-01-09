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Ekonomi Fahiş gübre fiyatlarına sert tepki! "Acilen müdahale edilmeli"
Ekonomi

Fahiş gübre fiyatlarına sert tepki! "Acilen müdahale edilmeli"

Adıyaman’ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, tarım ve hayvancılık girdi maliyetlerindeki fahiş fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 18:53:00 -
Fahiş gübre fiyatlarına sert tepki! "Acilen müdahale edilmeli"

Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günlerin düşünülerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirten Başkan Rüştü Turanlı, tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunların 2022 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı olacağını söyledi.

Başkan Turanlı, “Ekin üst gübreleme dönemine girdiğimiz bu günlerde, gübre fiyatında geçen yıl bu mevsimde Üre 2 bin 800 tl, Can bin 200 tl iken, bugün Üre 13 bin tl Can 8 bin 600 tl olarak satılıyor. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir. Tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunlar 2022 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı olacak. Önceden gübre fiyatlarındaki artışlarında kur bahane edilmekteydi. Kur yükselirken aynı hızda artan girdi fiyatları, kur gerilerken bırakın aynı oranda düşmeyi, yakın bir oranda dahi gerilemiyor. Fiyatların halen artış göstereceği söylentileri bizleri tedirgin ediyor. Konu ile ilgili yetkili mercilerin gübre artışlarına dair bir tedbir alması gerekmektedir.

Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretim sekteye uğratılmamalıdır. Acilen bu artışların önüne geçilmelidir. Maliyetlerdeki artış çiftçiye verilen desteklere yansıtılarak aynı oranında destekler de artırılmalıdır. Ülkemizde üretimin devam edilmesini istiyorsak çiftçilerimizi bu zor durumda kurtarmak zorundayız.” diye konuştu

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