  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gelmiş geçmiş en namussuz ülke: Yahudiler, Batı Şeria'da Müslümanları "tecavüzle" tehdit etti!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikte son yedi yıl kuralı var

Cem Küçük, o utanmazların maskesini bir bir indirdi! Bunlar hakikaten tam iki yüzlü

Türkiye petrol hazinesini bulmak üzere! Bir kentin başına talih kuşu kondu, yerin altından her an fışkırabilir

Dijital görüntüyü gerçek diye tanıttı: Yalan motoru Fatih Altaylı DMM'ye takıldı

O AK Partililer kimlere şirinlik yaptıklarının farkındalar mı acaba? Size yazıklar olsun be

Rusya'dan Ukrayna'ya 2. büyük saldırı: Füze ve dron yağıyor!

1 ayda nereden nereye! Altında boğa piyasası rüzgarı

Bahçeli'den CHP'ye haçlı göndermesi; Türk tarihi...

Plastik sandalyeyi bakın kimler getirmiş! Burcu Köksal'ın koltuk krizi elinde patladı
Ekonomi Fahiş fiyatlar cep yakıyor: 600 TL'ye alıp, 2680 TL'ye satıyormuş
Ekonomi

Fahiş fiyatlar cep yakıyor: 600 TL'ye alıp, 2680 TL'ye satıyormuş

Yeniakit Publisher
2024-08-27 18:17:00 -
Fahiş fiyatlar cep yakıyor: 600 TL'ye alıp, 2680 TL'ye satıyormuş

İstanbul'da kilosu 2800 TL'ye satılan kayısı görenleri isyan ettirmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ise Bakanlık harekete geçti. Kapalıçarşı'da yapılan denetimlerde söz konusu işletmenin kayısıyı 600 TL'ye aldığı belirlendi. Aradaki 2000 TL'lik fark ise ekipleri de şaşırttı. Söz konusu işletmeye ise idari para cezası kesileceği duyuruldu.

Artan fiyatlar, yüksek enflasyon derken gıda fiyatları alıp başını gitti. Özellikle büyükşehirlerde bu durumu fırsata çevirenler ise vatandaşı isyan ettirdi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

KİLOSU 2800 TL'YE SATILAN KAYISI OLAY OLDU

İstanbul'daki Kapalıçarşı'da kayısının kilosunun 2800 TL'ye satıldığı görüldü. Özellikle yaz mevsiminde bolca bulunması gereken bir dönemde kayısının fiyatını görenler anlam veremedi. Söz konusu fahiş fiyata vatandaşlar tepki gösterirken, Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

KAPALIÇARŞI'DA DENETİM

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tepki çeken fahiş fiyat iddiaları sonrası Kapalıçarşı'da denetim yapıldığını duyurdu. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, şikayetlere konu olan işletmede kayısının 2680 TL'ye satıldığı belirlendi.

600 TL'YE ALIYORMUŞ

'Ş.S.' isimli işletmenin sahibi ekiplere yaptığı açıklamada söz konusu ürünü 600 TL'den aldığını söyledi. Alış ve satış arasındaki 2 bin TL'lik fark ise duyanları bir kez daha isyan ettirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

Bakan Yardımcısı Gürcan, yaptığı açıklamada "Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasında ki farkın yüksekliği sebebiyle "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır." dedi.

Gürcan, açıklamasının devamında ise şunları söyledi; "Ayrıca denetim esnasında talep edilen faturaların tarafımıza ibraz edilememesi durumu ilgili kurumlara bildirilmiş olup söz konusu denetime ait evraklar, incelenmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyatla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine ibretlik ceza
Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine ibretlik ceza

Ekonomi

Fahiş fiyat uygulayan dinlenme tesisine ibretlik ceza

Fahiş fiyat artışına ''e-Kira'' ile önlem
Fahiş fiyat artışına ''e-Kira'' ile önlem

Ekonomi

Fahiş fiyat artışına ''e-Kira'' ile önlem

Fahiş kiraya e-kontrat engeli! Şişirilmiş fiyatların önüne böyle geçilecek
Fahiş kiraya e-kontrat engeli! Şişirilmiş fiyatların önüne böyle geçilecek

Ekonomi

Fahiş kiraya e-kontrat engeli! Şişirilmiş fiyatların önüne böyle geçilecek

Fahiş fiyat ve vergi kaçırana geçit yok!
Fahiş fiyat ve vergi kaçırana geçit yok!

Ekonomi

Fahiş fiyat ve vergi kaçırana geçit yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23