Fahiş fiyatlar cep yakıyor: 600 TL'ye alıp, 2680 TL'ye satıyormuş

Artan fiyatlar, yüksek enflasyon derken gıda fiyatları alıp başını gitti. Özellikle büyükşehirlerde bu durumu fırsata çevirenler ise vatandaşı isyan ettirdi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

KİLOSU 2800 TL'YE SATILAN KAYISI OLAY OLDU

İstanbul'daki Kapalıçarşı'da kayısının kilosunun 2800 TL'ye satıldığı görüldü. Özellikle yaz mevsiminde bolca bulunması gereken bir dönemde kayısının fiyatını görenler anlam veremedi. Söz konusu fahiş fiyata vatandaşlar tepki gösterirken, Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

KAPALIÇARŞI'DA DENETİM

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tepki çeken fahiş fiyat iddiaları sonrası Kapalıçarşı'da denetim yapıldığını duyurdu. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, şikayetlere konu olan işletmede kayısının 2680 TL'ye satıldığı belirlendi.

600 TL'YE ALIYORMUŞ

'Ş.S.' isimli işletmenin sahibi ekiplere yaptığı açıklamada söz konusu ürünü 600 TL'den aldığını söyledi. Alış ve satış arasındaki 2 bin TL'lik fark ise duyanları bir kez daha isyan ettirdi.

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İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

Bakan Yardımcısı Gürcan, yaptığı açıklamada "Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasında ki farkın yüksekliği sebebiyle "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır." dedi.

Gürcan, açıklamasının devamında ise şunları söyledi; "Ayrıca denetim esnasında talep edilen faturaların tarafımıza ibraz edilememesi durumu ilgili kurumlara bildirilmiş olup söz konusu denetime ait evraklar, incelenmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyatla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."