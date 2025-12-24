  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Fahiş fiyatçıya geçit yok: Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçıları için düğmeye bastı!
Ekonomi

Fahiş fiyatçıya geçit yok: Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçıları için düğmeye bastı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fahiş fiyatçıya geçit yok: Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçıları için düğmeye bastı!

Ticaret Bakanlığı, yeni asgari ücret artışını fırsat bilerek etiketlere haksız zam yansıtan işletmelere karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını duyururken; fahiş fiyat uygulamalarına yönelenlere karşı en ağır idari ve hukuki yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan işletmeleri mercek altına aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. 

2026 asgari ücreti belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücreti açıkladı: 28 bin 75 TL
2026 asgari ücreti belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücreti açıkladı: 28 bin 75 TL

Ekonomi

2026 asgari ücreti belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücreti açıkladı: 28 bin 75 TL

2026 asgari ücret açıklandı! Türk-İş'ten ilk tepki
2026 asgari ücret açıklandı! Türk-İş'ten ilk tepki

Ekonomi

2026 asgari ücret açıklandı! Türk-İş'ten ilk tepki

Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23