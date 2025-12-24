Fahiş fiyatçıya geçit yok: Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçıları için düğmeye bastı!
Ticaret Bakanlığı, yeni asgari ücret artışını fırsat bilerek etiketlere haksız zam yansıtan işletmelere karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını duyururken; fahiş fiyat uygulamalarına yönelenlere karşı en ağır idari ve hukuki yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan işletmeleri mercek altına aldı.
