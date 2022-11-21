Fahiş fiyat uygulayanlar yanacak! Başkan Erdoğan: Para cezası bunları ıslah etmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fahiş fiyatla mücadele kapsamında yeni uygulamaların devreye gireceğini belirtirken, Merkez Bankası rezervlerinin 130 milyar doları bulacağını ifade etti.

Fahiş fiyat uygulayan marketler yanacak

Market fiyatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" dedi.

"130 milyar doları bulacak"

Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 123 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, "Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak. Ey muhalefet, biz bu rakamlara yabancı değiliz. Başbakanlığım döneminde bizim döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden evelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız. Tabii bunlar bütün bu provokatif yaklaşımlarıyla zannediyorlar ki böyle dersek biz iktidarı çökertiriz. Hayır, bunların hiçbirisiyle bizi çökertemezsiniz. Çünkü biz emin adımlarla, dünyanın da bu noktada güvenini sağlamak suretiyle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.