Fahiş elektrik faturaları halkı ve esnafı çileden çıkarıyor!

Son birkaç aydır herkesin elektrik faturalarının yüksek geldiğini söyleyen halk ve esnaf, yetkililerin bir an önce elektrik faturalarında bir düzenleme yapması gerektiğini belirtti.

Siirt'te ilk baraj yapılacağını duyduklarında ucuz elektrik kullanacakları için mutlu olduklarını ama bölgede çok sayıda baraj bulunmasına rağmen en pahalı elektriği kendilerinin kullandığına dikkat çeken esnaf, bunun bir zulüm olduğunu vurguladı.

"Geçen ay 230 TL gelen fatura bu ay 330 TL geldi"

Her ay elektrik faturasının katlanarak tüketiciye yansıtıldığını ve evinde sadece bir buzdolabı ile bir televizyonun olduğunu kaydeden Mehmet Yıldırım, tepkisini şöyle dile getirdi:

Siirt'in etrafı barajlarla çevrili olmasına rağmen halk elektriği pahalıya kullanıyor. İş yok, güç yok, herkes boşta geziyor ama elektrik 300-400 TL geliyor. Kimse korkudan bu duruma bir şey diyemiyor, hiç kimse konuşamıyor. İnşaatta 4-5 gün çalışıyoruz onu da elektrik faturasına yatırıyoruz. Geçen ay 230 TL gelen fatura bu ay 330 TL geldi. Bir buzdolabı ile televizyonum var başka bir şeyim de yok.

"Geçen ay ile bu ay arasındaki fatura farkı bin 120 TL"

"Biraz halkı düşünsünler, elektriğe her ay zam var, acaba elektriği uzaydan mı ithal ediyorlar." şeklinde serzenişte bulunan esnaf Abdurrahman Kaygı, "El insaf diyorum başka bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaygı, "Geçen ay bana 2 bin 10 TL fatura geldi, bu ay ise 3 bin 130 TL fatura gelmiş, aradaki fark tam olarak bin 120 TL, en insaf, her şey vatandaşın sırtına yüklemeyelim. Yüzde 50 fark gerçekten çok pahalıdır. Bir esnaf olarak acaba hangi ürünümüze yüzde 50 zam yaptık ki bize bu şekilde bir fatura yansıtıldı? Ne yapacağımızı bilmiyoruz, şu anda faturamız duruyor ve ödeyecek gücümüz yok. Siirt'in mevcut 8-9 barajı aktif halde çalışıyor ama dünyanın en yüksek elektriğini biz ödüyoruz." dedi.

"Ne doğru dürüst lambayı ne de buzdolabını çalıştırıyoruz"

"Siirt'in etrafı fazlasıyla barajlarla dolu, yine de elektriği en pahalı biz kullanıyoruz." diyen Ali Kaya, "Evimiz ta… dağın başında. İnancınız olsun ne doğru dürüst lambayı ne de buzdolabını çalıştırıyoruz ama ona rağmen faturamız yüksek geliyor. Ben bu işten bir şey anlamadım, zaten iş yok, biraz indirim yapılsın, millet fakirdir, elektrik ihtiyaç olduğu için millet kullanmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"33 yıldır elektriğin bu kadar zamlandığı bir döneme şahit olmadım"

Tam 33 yıldır bu dönem gibi elektriğin bu kadar zamlandığı bir döneme şahit olmadığını dile getiren Emin Tarak, "Bu ay bana 400 TL elektrik faturası geldi, evimde kullandığım bir buzdolabı, bir çamaşır makinesinden başka bir şey yok. Geçen ay 100 TL gelen fatura bu ay 400 TL… yüzde 300 zam gelmiş, oğluma da 400 TL fatura geldi. Yeğenim kahvehane işletiyor ona da 2 bin TL gelmiş, ne diyelim." şeklinde konuştu.

"Bu ay fazla tüketmeme rağmen yine de fatura fazla geldi"

"Geçen ay 130 TL gelen fatura bu ay fazla geldi, hakkı ise zaten hakkını aldı ama değilse hakkımı helal etmiyorum." diyen Nedim Özdemir, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Hakkımı helal etmiyorum, DEDAŞ aldığı ücreti hak etmiyor, ben bu kadar elektrik tüketmiş olamam. Geçen ay sadece bir buzdolabı ile bir çamaşır makinesine 130 TL gelmişti ama bu ay ise daha fazla gelmiş, ben bu ay bu kadar fazla elektrik tüketmedim. Bazı arkadaşlarıma 300-400 TL gelmiş, artık DEDAŞ'a bir dur demek lazım. Zaten insanlar Covid-19 yüzünden çalışamıyor, herkes mağdur." ifadelerini kullandı.

DEDAŞ: Faturalarda anormallik söz konusu değil

Öte yandan DEDAŞ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, elektrik faturalarının kabarık geldiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu savunmuş ve faturalarda bir anormallik söz konusu olmadığını belirtmişti.

Kaynak: İLKHA