Faecebook'tan koronavirüsle mücadelede dev hamle!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, dünyanın en aktif sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'tan dev bir hamle geldi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, koronavirüs salgınını takip edebilmek amacıyla dünya genelinde bir anket projesi başlattığını ve bu anket çalışması ile birlikte elde edilecek tüm verilerin üniversiteler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılacağını açıkladı.

Mark Zuckerberg, başlatılan bu proje ile birlikte koronavirüs salgınının yayılımını takip edebilmeyi hedeflediğini ve bu projenin araştırmacılara büyük ölçüde yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Zuckerbeg, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kimliklerini bildiğimiz çok sayıda insana anket ulaştırarak, ön yargıları düzeltmek ve örneklemenin doğru bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için yeterli verileri üretebiliriz."

Öte yandan Mark Zuckerberg, yapay zeka ile birlikte dünya çapında kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi için çeşitli üniversiteler ve sağlık kuruluşları ile iş birliği yaptığını da dile getirdi.