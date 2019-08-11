0553 313 94 23

Fadıloğlu, kurban kesim yerlerini gezdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisindeki tüm kurban kesim yerlerini gezerek kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:27
Fadıloğlu, kurban kesim yerlerini gezdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisindeki tüm kurban kesim yerlerini gezerek kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe sınırları içerisindeki Basra Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Fıstıklık Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı ve Seyrantepe Semt Pazarı kurban kesim yerlerini gezdi.


Kurban keserek dini görevlerini yerine getiren vatandaşlarla bir araya gelen ve hem bayramlarını tebrik eden hem de kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Fadıloğlu’na ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Fatih Ermeydan ve müdürler eşlik etti.


Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar dolayısıyla Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.


Kurban geleneğini bozmadı


Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleneksel olarak yapmış olduğumuz gibi bugün de Kurban Bayramı’nın birinci günü hemşehrilerimizle bir araya geldik. Şehitkamil Belediyesi olarak üzeri kapalı pazar yerlerimizde kurban kesimi devam ediyor. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına her türlü hizmeti tüm ekip arkadaşlarımızla veriyoruz. Amacımız daha hijyenik bir ortamda, güneşten korunaklı bir ortamda vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirmelerine katkı sağlamak. Bu bayram gününde çalışan, emek veren tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah, her sene bugünlere çıkmayı nasip etsin. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı
    1. Kontrolden çıkan otomobil yön..
    2. Haliliye’de 50 bin adet kurban atık..
    3. Anne ve bebeği trafik kazasında..
    4. Gazze'de bu sabah şehit edilen genç..
    5. Heniyye'den Aksa için direniş çağrısı
    6. Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    7. RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket..
    8. Ahırda çıkan yangın eve sıçradı
    9. Kurban pazarında gergin anlar!
    10. Büyükşehir’in ücretsiz kurban kesim..
    11. İzmir’de Kurban Bayramı
    12. Libya'da UMH'den Hafter'e "ateşkesi..
    13. Emniyet Genel Müdürü Aktaş; "100 bin..
    14. Mersin'de canlı hayvan pazarında..
    15. Otomobil dereye uçtu, 3 kişi yaralandı
    16. Leyleklerin göç yolcuğu başladı
    17. Kangal Kültürel Gastronomi Festivali
    18. GÜNCELLEME - Kümbet kazısında "Sultan..
    19. Baydilli, vatandaşlarla bayramlaştı
    20. İznik Gölü turkuaz rengiyle büyüledi
    21. Uganda’da hayırseverlerden Kurban..
    22. Gazişehir Gaziantep yeni çubuklu..
    23. Başkan Yılmaz, Mersinlilerin bayramını..
    24. Ruhani'den Keşmir çağrısı!
    25. Baş parmağını kaldıran Trump'a sert..
    26. Başkan Hürriyet’ten Çankaya turu
    27. Başkan Büyükgöz’den şehitlik ziyareti
    28. Başkan Çiftçi, personeli ile..
    29. Sivas’ta örtü yangını
    30. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?