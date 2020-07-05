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Aktüel

Fadik Sevin Atasoy, Cnconnect tarafından Türkiye sözcüsü seçildi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 17:23:42 -
Fadik Sevin Atasoy, Cnconnect tarafından Türkiye sözcüsü seçildi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, bir sanatçının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemini nasıl atlatabileceği konusundaki mesajını dünya sanatçılarıyla paylaştı.

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Kültür ve Tanıtım Ajansı Cnconnect'in dünya genelinde sanatçıların pandemi sürecini nasıl atlatacağına ilişkin görüşüne başvurduğu sanatçılar arasında Türk oyuncu Fadik Sevin Atasoy da yer aldı.

Kültür ve Tanıtım Ajansı Cnconnect'in sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda görüşlerine yer verilen Atasoy, şunları kaydetti:

"Belirsiz zamanlarda bir tek çözüm var. Yardıma ihtiyacı olan birine el uzatmalıyız. Biz sanatçılar yaratırken, yaratmanın hazzını yaşadığımız kadar onu paylaşmaktan da büyük mutluluk duyarız. Bu dönem paylaşabilme şansını kullanabileceğimiz bir zaman. Bu süreçte illa ki yaratıcı olmak zorunda değiliz. Bir yardımla da paylaşım yapabilirsiniz. Kendinizden daha yaşlı birine yardımcı olabilirsiniz mesela. En basiti alışveriş konusunda yardımcı olabilirsiniz. Dünya bu kadar büyük ve geniş görülse de aslında hepimiz biriz. Birliğin amacı da, bu zorlu zamanlarda birbirimize tutunarak bu yolu aşmak. İnanıyorum ki bizler bu zorlu süreci birlik olarak aşabileceğiz."

Edinburg Fridge Festivali'ndeki performansıyla dikkati çeken, sonbaharda Brighton Tiyatro Festivali ile Londra'da MUSE müzikalini sahneleyecek olan ünlü sanatçı, Birleşik Krallık'ta "En İyi Kadın Tiyatro" sanatçısı olarak da aday gösterildi.

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