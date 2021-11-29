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Yaşam Faciaya kıl payı! Çatıdan düşen parçadan son anda kurtuldular
Yaşam

Faciaya kıl payı! Çatıdan düşen parçadan son anda kurtuldular

İstanbul Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir rezidansın çatısından düşen büyük parça sokağa savruldu. Yoldan geçenlerin son anda kurtulduğu olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:18:00 - 2021-11-29 19:20:27

Esenyurt’ta şiddetli rüzgarda 2 kişi, bir rezidansın çatısından düşen büyük parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatandaşlar son anda kurtuldu

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok olumsuzluk yaşandı. Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir rezidansın çatısından düşen büyük parçadan yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtuldu.

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde büyük bir parçanın vatandaşların kaldırımdan geçmesinden hemen sonra yere düşmesi görülüyor.

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