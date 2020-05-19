  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sizin kadir geceniz ne zaman?

Konteyner kiralama

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı
için kalan
Yerel

Facianın eşiğinden dönüldü! Trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Kütahya’da gece yarısı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, kaza nedeniyle araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:10:00 -

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat gece yarısı Fuat Paşa Mahallesi Fatih Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yiğit idaresindeki 43 AZ 386 plakalı otomobil ile 38’inci sokaktan caddeye çıkış yapmak isteyen Eray Cörten’in kullandığı 43 RA 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Murat Yiğit, eşi Kadriye, çocukları Hasan Buğra (4), Zeynep (5) ile diğer araç sürücüsü Eray Cörten ve yanında bulunan İrfan Tunuz, Fatih Gözütok yaralandı. Otomobilde sıkışan Kadriye Yiğit itfaiye ekipleri tarafından kapı kesilerek açılmasının ardından kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı