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Gündem

Facianın eşiğinden dönüldü! PKK'dan alçak tuzak

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış EYP, METİ Timlerince imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:39:00 - 2020-05-06 18:39:43
Facianın eşiğinden dönüldü! PKK'dan alçak tuzak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış EYP, METİ Timlerince imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen EYP’lerin imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış EYP, METİ Timlerimizce imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

sizofren savar

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