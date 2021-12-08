  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Facianın eşiğinden dönüldü! Gökyüzünde bir anda belirdi patlamayla ortadan kayboldu
Dünya

Facianın eşiğinden dönüldü! Gökyüzünde bir anda belirdi patlamayla ortadan kayboldu

Rusya'nın Karadeniz kıyılarına düşen göktaşı bir anda patlamayla ortadan kaybolurken o anlar anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:55:00 - 2021-12-08 18:02:20

Rusya’nın Karadeniz kıyılarına düşen bir göktaşı, Soçi kentinden görüntülendi.

Karadeniz’in, Rusya kıyılarına dün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü. Büyük bir ışık topuyla denize inen göktaşı etrafı aydınlatırken, Rusya’nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar bu tarihi anlara tanıklık etti.

Patlama yaşandı

Büyük bir hızla ilerleyen göktaşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı.

Rus uzmanlar, göktaşının denize düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü şeklinde yorumlarda bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin parasıyla içki alacaklar
Gündem

Milletin parasıyla içki alacaklar

Daha önce çeşitli skandallarla gündeme gelen CHP’li Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce ILN01506559 numaralı ilan ile duyur..
Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?
Ekonomi

Faiz indirimi sürerse dolar ne kadar olur?

Dövizde yaşanan sert dalgalanmayı değerlendiren ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası’nın faiz indirimine ara vermemesi durumunda doların 1..
Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu
Ekonomi

Kardeş ülke HÜRJET ve HÜRKUŞ'a talip oldu

Askeri kapasitesine genişletmek isteyen kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'den peş peşe satın almalara hazırlanıyor. Bakü yönetiminin listesind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay