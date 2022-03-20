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Yerel Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya parçaları yola savruldu
Yerel

Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya parçaları yola savruldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde toprak kayması nedeniyle dev kaya parçaları yola savruldu. Ulaşımın durduğu yolda ekipler çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 18:44:00 -
Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya parçaları yola savruldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu. Denizbükü, Başköy, Tepeköy, Yaylalı, Yiğitler, Üçpınar Mahalleleri ve Kumru grup yolunda oluşan toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu.

Kaya kütleleri ve ormanlık alandaki bazı ağaçların yola devrilmesi ile kapanan yolda güvenlik önlemleri alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Ekipleri ekipleri yolu trafiğe açmaya çalışırken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı.

Ekipler yolu ulaşıma açmaya çalışıyor

Denizbükü Mahallesi Muhtarı Fevzi Uysal, yaptığı açıklamada, “Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu ulaşıma açmaya çalışıyor. Yolun tekrar güvenli bir şekilde verilmesi için iş makinaları ve araçları bekliyoruz” dedi.

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