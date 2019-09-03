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Faciadan dönüldü: Sivas'ta akaryakıt tankeri devrildi

Sivas'ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği akaryakıt devrildi.

03 Eylül 2019 Salı 15:07
Faciadan dönüldü: Sivas'ta akaryakıt tankeri devrildi

Sivas’ın Ulaş ilçesinde boş akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarından Sivas-Malatya Kara yolu Altınyayla kavşağında meydana geldi. Malatya istikametinden Sivas istikametine giden T.N. idaresindeki 01 DEH 55 plakalı boş olduğu öğrenilen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınyayla kavşağında yol kenarına devrildi. Kazada sürücü T.N. araçta sıkıştı. Sıkışan sürücüyü Ulaş itfaiyesi ve AFAD ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü ambulansla Sivas Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:07
  1. Malatya
  2. trafik kazası
  3. Sivas
  4. tanker
  5. akaryakıt
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