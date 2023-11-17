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Dünya Faciadan dönüldü! Rögar kapağı skandalı
Dünya

Faciadan dönüldü! Rögar kapağı skandalı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 16:52:00 - 2023-11-17 16:53:47

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışının Las Vegas Grand Prix'sinde tarihe geçen bir skandal yaşandı.

İlk antrenman seansında pistte bulunan bir rögar kapağı nedeniyle Ferrari pilotu Carlos Sainz neredeyse büyük bir kaza yapacaktı.

Aracında büyük bir hasar meydana gelen Ferrari pilotu skandal sonrası isyan etti.

Sainz, aracının alt kısmını bir rögar kapağına çarpması sonucunda aracın güç ünitesi kapandı.

Sainz'ın yaşadığı sorunun ardından pist üstünde çalışmalar yapılırken antrenman seansının devam etmeyeceği açıklandı.

Konuyla ilgili Ferrari takım patronu Fredrik Vasseur, "Formula 1 için bu durum kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
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CEZA KAZA YAPAN SAINZ'E KESİLDİ

Carlos Sainz'ın, parça değiştirdiği için ceza alacağı açıklandı.

Ünlü pilot her ne kadar pist hatası yüzünden kaza yapmış olsa da, hakem heyeti Sainz’ın ceza alacağını açıkladı.

Hakemler, “Kurallar izin verseydi, bu cezayı vermeyeceklerini” de vurguladı.

YARIŞ PROGRAMI DEĞİŞTİ

İlk antrenman seansının sona ermesinden sonra Uluslararası Otomobil Federasyonu (FİA), ikinci antrenman seansının ertelendiğini duyurdu.

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