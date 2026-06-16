  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Netanyahu'ya tepki: ABD olmasaydı İsrail yok olurdu İsrail Putin'i de kandırmış! İran anlaşmasını hazmedemedi, itlerini saldı: Netanyahu Trump'a küfür ettirdi: Ezik, pislik, hain... İzmir'deki kalabalığı gören Savcı Sayan uyardı: Kim bu insanlar, nereden geliyorlar? Dikkatle incelenmelidir! Müslümanlara Amerikancı diyenlere bakın: 1929 yılında Amerikan Denizcilerine İstanbul'daki Kolejli Kızlar Servis Edildi! Dünya Düzeni İklim Göçü ile Değişiyor: Sıfır Atık Vakfı, 120'den fazla sulak alan için çalışma yapacak Kemalistlere yaranmak için Araplara hakaret ediyordu: Ev zencisi Ahmet Arslan Urfalı ve Arap kökenli çıktı! ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor! MLKP terör örgütüne operasyon! Komünist derginin arkasından bakın ne çıktı Mağlubiyet sonrası saç-bıyık şovları çok eleştirilmişti... Milli Takım'da iki oyuncu imaj değiştirdi!
Aktüel Facia ucuz atlatıldı! Yük asansörü zemine çakıldı
Aktüel

Facia ucuz atlatıldı! Yük asansörü zemine çakıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Facia ucuz atlatıldı! Yük asansörü zemine çakıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir yapı malzemeleri firmasının deposunda arızalanan yük asansörünün halatı koptu. Kabinin hızla zemine çakılması sonucu 6 işçi yaralandı.

Sakarya’da bir yapı malzemeleri deposunda yük asansörünün zemine çakılmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir yapı malzemeleri firmasının deposunda meydana geldi. İddiaya göre; depodaki yük asansörü arızalandı. Arızanın ardından halatı kopan asansör kabini hızla zemine çakıldı. Kazada asansörde ve çevrede bulunan 6 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheliye gözaltı
Sakarya'da 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheliye gözaltı

Yerel

Sakarya'da 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheliye gözaltı

Sakarya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı
Sakarya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Yerel

Sakarya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23