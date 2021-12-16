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Dünya Facia! Otoyola çakılan helikopter alev topuna döndü
Dünya

Facia! Otoyola çakılan helikopter alev topuna döndü

ABD’nin Louisana eyaletinde otoyola düşen helikopter alev aldı. Feci kazada pilot hayatını kaybederken o anlar anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 16:58:00 - 2021-12-16 17:02:27

ABD’nin Louisana eyaletinde bir helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı, pilot hayatını kaybetti.

ABD’nin Louisana eyaletinde helikopter faciası yaşandı. Louisiana Eyalet Polisine göre özel bir Bell 407 tipi helikopter, otoyola düştü. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansırken, helikopter alev topuna döndü.

Pilot hayatını kaybetti

New Orleans Lakefront Havaalanı’na gitmek üzere Baton Rouge’dan havalanan helikopterin pilotu feci kazada hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) helikopterde pilot dışında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

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