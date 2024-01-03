  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aruri suikastı sonrası ortak mücadele vurgusu... Filistin direniş örgütleri tek ses

Rasim Ozan Kütahyalı "Çok ilginç bir vaziyet var…" diyerek duyurdu: Benim ifade vermemi istediler

Suudi Arabistan'dan şok edecek Türkiye kararı! Beklenmedik adımı maalesef atıyorlar

Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay çıkış! 'Ne zaman?' diye sordu

Tarih kitaplarına geçecek operasyon! İnsanlar artık öleceğini düşünmeye başlamıştı...90 saniyede yaptılar

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hamas İsrail ile ilgili son kararını dünyaya ilan etti

Fatih Altaylı hakkında flaş karar! Resmen duyuruldu

WhatsApp’tan Android kullanıcılarını korkutan değişiklik yaptı!

Haluk Özdil resmen çıldırdı! 'Altında her dediğim çıktı' dedi ve yeni tahminini yaptı: Bu olursa 7 bin lira olacak

'Kelime-i Tevhide düşmanlık Türk bayrağına düşmanlıktır'
Yerel Facia! Diyarbakır'da telefonun bataryası patladı ve...
Yerel

Facia! Diyarbakır'da telefonun bataryası patladı ve...

Yeniakit Publisher
2024-01-03 10:50:00 -
Facia! Diyarbakır'da telefonun bataryası patladı ve...

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı’nın son katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan anne Ruken K. (30) ile çocukları Umut K. (11), Buse K. (9), Onur K. (7) ve Hasret K. (3), bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara olay yerinde oksijen takviyesi verdikten sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Muş’ta doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın: 6 katlı apartmanda mahsur kaldılar
Muş’ta doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın: 6 katlı apartmanda mahsur kaldılar

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muş’ta doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın: 6 katlı apartmanda mahsur kaldılar

Tüm Türkiye'ye kötü haber: Ev yangını saatler sürdü
Tüm Türkiye'ye kötü haber: Ev yangını saatler sürdü

Yaşam

Tüm Türkiye'ye kötü haber: Ev yangını saatler sürdü

Sakarya'da orman yangını!
Sakarya'da orman yangını!

Yerel

Sakarya'da orman yangını!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23