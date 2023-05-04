Facia! Belediye otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 21 yolcu da yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dörtyol mahallesi mevkiinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüste bulunan ilk belirlemelere göre 21 yolcu yaralanırken, biri çocuk 4 kişi de hayatını kaybetti. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yol üzerinde yaparken, kazanın hemen ardından yaşanan panik ve üzüntü cep telefonu kameralarına yansıdı.

4 yolcu hayatını kaybetti

Kaza sonrası olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3’ü olay yerinde biri de hastanede olmak üzere 4 yolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Ustaoğlu “Büyükşehir belediyemizin köylere ve mahallere sefer yapan otobüsü maalesef tek taraflı kaza yaptı. Teknik incelemenin ardından kazanın nedeni ortaya çıkacak. Midibüsün devrilmesi sonucu böyle bir olay meydana geldi. Şuanda gelen bilgiye göre 3’ü olay yerinde bir kız çocuğu da hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerin intikalleri yapıldı. Hastanelere de şuana kadar 21 yaralı intikal etti” diye konuştu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO