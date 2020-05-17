Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle oldukça popüler olan video konferans uygulamaları, ABD'li sosyal medya devi Facebook'u harekete geçirdi. Facebook, geliştirdiği 'Messenger Rooms' isimli video konferans uygulamasının tüm kullanıcılar için yayınlandığını duyurdu. Facebook bünyesinde geliştirilen yeni video konferans uygulaması Messenger Rooms, zaman sınırı olmaksızın 50 katılımcıya kadar görüntülü görüşme imkanı sunacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın henüz bağımsız olmadığı; şimdilik Messenger uygulaması üzerinden hizmet vereceği, ilerleyen günlerde ise Whatsapp ve Instagram'da da kullanılabileceği belirtildi.

Yayınlanan yeni Messenger Rooms özelliğinin Whatsapp ve Instagram'da ne zaman aktif hale geleceği ise henüz bilinmiyor.