Facebook'tan yeni koronavirüs kararı

Pek çok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgilerin yaygınlaşması, sosyal medya platformlarını da harekete geçirdi. Twitter, Google ve Youtube gibi birçok büyük platform, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla farklı tedbirler uygularken, bir karar da sosyal medya devi Facebook'tan geldi. Popüler sosyal medya platformu Facebook, alınan yeni karar kapsamında yanlış bilgilere maruz kalan kullanıcıların doğrudan Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan bir sayfaya yönlendirileceğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs hakkında yanlış bilgi içeren, Facebook tarafından 'zararlı' olarak işaretlenip kaldırılan içerikleri beğenen, paylaşan veya içeriğe yorum atan kullanıcıların, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ve ortaya atılan birçok iddianın cevaplandığı bir sayfaya yönlendirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, yaptığı bir açıklamada "Virüs hakkında zararlı yanlış bilgilerle etkileşime girmiş olabilecek insanları, bu iddiaları Facebook’tan tekrar görmeleri veya duymaları durumunda yetkili kaynaklardan gelen bilgilere bağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.