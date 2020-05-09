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Teknoloji

Facebook'tan koronavirüs kararı

Dev sosyal medya platformu Facebook, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamıda çalışanlarının büyük bir kısmının 2020 yılı sonuna kadar evden çalışmaya devam etmesine karar verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:45:00 -
Facebook'tan koronavirüs kararı

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evden çalışma modeline geçen dev sosyal medya platormu Facebook, çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun 2020 yılı sonuna kadar evden çalışmaya devam etmesine karar verdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Facebook sözcüsü, alınan kararın hastalık kontrol merkezleri ve halk sağlığı kurumlarından gelen bilgilerin yanı sıra hükümet yetkilileri ile yürütülen çeşitli istişareler sonucunda alındığını söyledi.

Mart ayından bu yana evden çalışma modelini devam ettiren Facebook sözcüsü, ofislerin ise 6 Temmuz’dan önce açılmayacağını ekledi.

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