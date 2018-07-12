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Facebook'ta yeni dönem! Sahte hesaplardan atılan mesajları tespit edecek

Facebook kullanıcılarını sahte hesaplardan atılan mesajlara karşı uyaracak bir sistem geliştiriyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:53
Facebook'ta yeni dönem! Sahte hesaplardan atılan mesajları tespit edecek

Whatsapp'ın Hindistan'daki sahte mesajların yayılması olayından sonra zararlı içerikleri tespit ederek kullanıcılara bildireceği bir beta sürümünü test ettiğini duyurmasından sonra Facebook Messenger da benzer bir uygulamaya hazırlanıyor.

Sosyal medya şirketi doğrudan mesajlarınızın gerçekten sizin düşündüğünüz kişilerden gelip gelmediğini bildirecek bir sistemi test ediyor.

Facebook bu sistemle, kullanıcıların arkadaşlarından alınan mesajların konuştuklarını düşündükleri kişiden gelip gelmediğini tespit edebilme imkanı sağlamayı hedefliyor. Facebook ayrıca yeni sistemiyle özellikle sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmeyi planlıyor.

Facebook'ta kullanıcıların sohbet etmediği bir başka kullanıcıdan mesaj alması durumunda kullanıcı, hesabın yakın zamanda oluşturulup oluşturulmadığını ve kişinin ilgili Facebook hesabı olmadan Messenger kullanıp kullanmadığını bildiren bir uyarı alacak.

Sistem kişinin telefon numarasının kayıtlı olduğu (ülke koduna göre) ve hesabın gerçek bir Messenger kişisine veya Facebook arkadaşına benzer bir isim kullanıp kullanmadığını tespit edecek.

Bir Facebook yetkilisi Engadget'e yaptığı açıklamada, bu sistemin kişilerin başkalarının yerine geçerek yolladıkları sahte mesajların önüne geçme ve Messenger dolandırıcılığıyla mücadele çabalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Yetkili, "İnsanlara daha önce Messenger ile bağlantı kurmamış olabilecekleri kişilere karşı daha fazla içerik ve bilgi sunuyoruz. Böylelikle bu kişilere mesaj göndermek isteyip istemedikleri konusunda daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:53
  1. Facebook
  2. Hindistan

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