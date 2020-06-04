Facebook'ta Trump krizi! Görevlerinden istifa ettiler

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya devi Facebook, yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. İki Facebook çalışanı, ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin sert açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı sessizliğini sürdüren Mark Zuckerberg'in tutumuna tepki göstermek amacıyla görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Facebook bünyesinde yazılım mühendisi olarak çalışan Timothy Aveni, kişisel hesabı üzerinden paylaşım yaparak şirketteki görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Facebook'un ABD Başkanı’nın Amerikan halkını radikalleştirmeyi amaçlayan bağnaz mesajlarına karşı hareket etmeyi reddetmesinin arkasında duramam. Ülkem için korkuyorum ve şirketimin gittikçe tehlikeli hale gelen statükoya meydan okumak için hiçbir şey yapmadığını görüyorum. Zuckerberg, bize her zaman şiddet içerikli paylaşımlar karşısında kesin çizgilerimiz olacağını söyledi, ancak cuma günü bunun bir yalan olduğunu bize gösterdi. Facebook, Trump’ın kışkırtıcı mesajlarına karşı harekete geçmemek için bahaneler üretmeye devam edecek."

2018'den bu yana Facebook çalışanı olduğunu dile getiren Owen Anderson ise, istifa kararını Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Anderson, yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla artık bir Facebook çalışanı olmadığımı duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.