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Teknoloji

Facebook'a koronavirüs takip özelliği geliyor

Sosyal medya devi Facebook, mobil uygulaması için karanlık mod, sessiz mod ve koronavirüs takip özelliklerini yayınlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:02:00 -
Facebook'a koronavirüs takip özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook, uzun süredir üzerinde çalıştığı karanlık mod, sessiz mod ve koronavirüs takip özelliklerini yayınlama hazırlanıyor.

Koronavirüs takip özelliği ile birlikte bölgedeki vaka sayısı ve dünya çapında doğrulanmış vaka sayısı takip edilecek ve kullanıcılara bildirilecek.

Şu anda iOS Facebook uygulamasında aktif olarak kullanılan sessiz mod özelliği sayesinde ise anlık bildirimlerin sessize alınması sağlanacak. Bununla birlikte sessiz mod için bir rutin belirleme seçeneği de mevcut olacak.

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