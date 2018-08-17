Facebook, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni yayınlayacak!
Facebook, Şampiyonlar Ligi'nin Latin Amerika'daki yayın haklarını satın aldı.17 Ağustos 2018 Cuma 14:57
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa maçları artık Facebook üzerinden yayınlanacak.
UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, anlaşmayla ilgili, "Facebook, dünyanın en prestijli kulüp rekabetini ücretsiz yayınlayacak. Bu yeni ortaklığı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan imzalanan sözleşmenin 3 yıllık olduğu ve anlaşma nedeniyle büyük mutluluk duyulduğu kaydedildi.
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