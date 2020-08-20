Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir?

Facebook mesajları herkesten silme nasıl yapılır? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu arasında yer alan Facebook, toplam kullanıcı sayısı 2,23 milyarı bulurken ülkemizde Facebook’u kullananların sayısı 51 milyonu bulmakta. Facebook istatistiklerine göre, Facebook kullanıcılarının yüzde 64’ü erkek, yüzde 36’sı ise kadınlardır. Facebook’u günlük 1.47 milyar kullanıcı ziyaret etmektedir. Her an hayatımızın içerisinde olan Facebook,’ta bir kullanıcının geçirdiği süre ortalama olarak 30 dakikayı bulmakta. Facebook aynı zamanda dijital pazarlamanın da büyük bir kısmından pay almakta. Dijital reklam pazarının yüzde 19.7’si gibi büyük bir oranın sahibi Facebook’tur. Facebook’ta kullanıcı tarafından resimler, mesajların yanında video paylaşımları gerçekleştirilmekte. Sosyal medya devi Facebook’ta en yüksek erişim oranı yüzde 6 ile video paylaşımlarıdır.

Facebook kullanıcıları her gittikleri yerleri, ilgi duyduğu görüntüleri büyük bir sabırsızlıkla Facebook’ta paylaşarak kendisinin ilgi duyduğu paylaşımları arkadaşlarının da beğenmesini ve paylaşımın altına yorum yapmasını beklemekte. Facebook’a günlük ortalama 350 milyon fotoğraf yüklendiğini biliyormuydunuz. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya özelliğine sahip olan Facebook’ta çok sayıda fek hesap da bulunmakta. Bu konuda ortaya atılan haberlere göre, Facebook’ta 100 milyon sahte hesap açılmış durumda. Facebook üzerinden hesap açmış ancak bugün hayatta olmayan yarım milyon insanın olduğu da yine söylenmekte.

Facebook’ta mobil’den mi bilgisayardan mı en çok giriliyor?

Akıllı telefonların hayatımızın her anına girdiği andan itibaren ve cep telefonu 7 den yetmişe herkeste mevcut olmasından dolayı her nerede olunursa olunsun internet olduğu müddetçe kişiler kendilerini internet dünyasının içinde var olmakta. Bundan dolayı da sosyal medya kullanıcılarının yüzde 96’sı Facebook’a mobil üzerinden giriş yaptığı yine açıklanan istatistiklerden öğrenilmekte. Facebook’a ait istatistiki verilerden sonra şimdi asıl konumuza dönelim. Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir? Yeni mesajlaşma sistemine göre Facebook'ta mesaj silme, Facebook mesajları nasıl silinir? İşte detaylar…

Facebook kullanıcıları Facebook Messenger'dan gönderilen mesajları geri alma ya da silme nasıl yapılacağını sorgulamakta. Facebook kullanıcısı, Facebook’u genellikle arkadaşlarıyla mesajlaşmak, onlarla muhabbet etmek ve kimin nerede ne yapıyor merak ettiğinden çok sayıda kullanıcı Facebook hesabını bu amaçla oluşturmakta. Facebook’ta profilizdeki arkadaşlarımızı attığınız mesajları beğenmediniz ya da uygun görmediniz. Eyvah yazdığım mesaj arkadaşım okursa küser, darılıp diye endişelendiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Endişelenmeye mahal yok. Zira Facebook’ta arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajları hem kendinizden hem de arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajları silme durumunuz söz konusudur.

Facebook üzerinden gönderilen mesajlar nasıl geri alınır?

Android ve İOS kullanıcıların hizmetine bu özellik sunuldu. Facebook arkadaşlarınızın yanlışlıkla göndermiş olduğunuz mesajlar karşı taraf görmeden silmeniz mümkündür. Facebook üzerinden gönderilen mesajları herkesin sayfasından silme için Facebook Messenger’dan gönderilen mesajları geri alma. Kullanıcıların belki de en çok ihtiyaç duyduğu özellilerden birisi olduğu aşikar. Facebook Messenger Mesajları nasıl silinir? Messenger mesaj silme özelliği kullanıcı için olmazsa olmazdır. Mesenger silinen mesajları geri getirme. İlk önce yapılması gereken iş Facebook’a giriş olmaktır. Facebook’a giriş yapıldıktan sonraki adım ise Seçenekler kısmı olmalıdır. Seçenekler tıklandıktın sonra Ayarlar tıklanır. Ayarlar tıklandıktan sonraki süreç Bilgileri indir seçeceği olmalıdır. Açılın kısımda karşınıza Gönderiler, Fotoğraflar ve videolar, Yorumlar, Beğenmeler ve İfadeler, Mesajlar seçenekleri var. Hangisini istemiyorsanız onu seçip en alt kısımda dosya oluştur sekmesini tıklanmalıdır. Bir süre sonra Facebook bilgilerinizi yeniden gönderecektir. Facebook’tan bildirimlere ilikin mesaj geldikten sonra bildirimler kısmına tıklayıp bilgileri tekrar geri indirebilirsiniz.

Facebook'ta bir konuşmayı mesajlaşmayı nasıl silebilirim?

Facebook kullanıcısı diğer bir Facebook kullanıcısı ile yaptığı konuşmayı, mesajlaşmayı silmek istemesi durumunda hangi yolu izleyeceğini merak ediyor. Facebook’ta yapılan bir mesajlaşmayı ya da konuşmayı silmek üzere şu yolu denemek gerekir:

Messenger seçeceğini tıkladıktan sonra silmek istediğiniz konuşmayı ya da mesajı seçin ve … (üç nokta) simgesini tıklamanız yeterli olacaktır. Tıkladıktan sonra sil’i tıklayın. Eğer konuşmayı silmek istiyorsanız Konuşmayı sil seçeceğini tıklayın.

Silmek istediğiniz konuşmaya tıklayın.

Facebook’ta gezinirken aniden bir mesaj geldiğini fark ettiniz. Baktınız ki gelen mesajın bir değiri, kıymeti yok. Hemen silmek istiyorsanız izleyeceğiniz yol çok basit. İşte Mesajlar kısmından gelen mesajı silmek için izlenecek yollar:

Messenger'da mesaj isteklerimi nasıl kontrol ederim?

Facebook mesajları nasıl silinir?

Facebook mesajlarını kısmen veya tamamen kalıcı olarak silmek isteyenler için izlenilecek yol şu şekilde:

Facebook hesabınıza girin. Sohbet penceresinin sağ üst kısımda yer alan işlemler kısmından Tüm Konuşmayı Gör’ü tıklayın. Konuşmanın üst kısmındaki işlemler kısmından Mesajları Sil… i seçin. Burada silmek istediğiniz mesajları seçin ve sayfanın altında bulunan Seçilenleri Sil’e sekmesini tıklayın. Facebook konuşmalarınızı tamamen silmek için ise Tümünü Sil’e tıkladığınızda mesajlarınız silinmiş olunacaktır.