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Facebook kullananlara çok kötü haber! Resmi açıklama geldi, tam 50 milyon kişi...

Facebook'tan yapılan açıklamada, yaklaşık 50 milyon kullanıcının etkilendiği güvenlik ihlalini 25 Eylül tarihinde farkettiklerini ve araştırmaların devam ettiği duyuruldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:31
Facebook kullananlara çok kötü haber! Resmi açıklama geldi, tam 50 milyon kişi...

Facebook'un açıklamasında, güvenlik ihlalinin Facebook mühendisleri tarafından Salı günü farkekedildiği ve Perşembe günü engellendiği ve etkilenen kullanıcıların mesajla bilgilendirildiği belirtildi.

Mark Zuckerberg bugün gerçekleştirdiği telekonferansta, "Bu açığı farkederek kapattığımız için oldukça mutluyum. Bu olayın yaşanması bile başlı başına bir sorun. Bence bu saldırı kullanıcılarımız ve hizmetlerimizin karşılaştığı zorluklara işaret ediyor" dedi.

Söz konusu güvenlik ihlalinin, Facebook'un yabancı ülke seçimlerine, yanlış bilgi akışı, nefret söylemleri ve veri gizliliği ihlalleri ile müdahale ettiği iddialarına karşı mücadele ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Facebook, yaşanan güvenlik ihlalinin, kullanıcıların kendi profillerinin, diğer kullancılar tarafından nasıl göründüğünü görmelerini sağlayan, "başkasının gözünden gör" özelliği üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:31
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