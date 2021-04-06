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Ekonomi Facebook hakkında inceleme başlatıldı
Ekonomi

Facebook hakkında inceleme başlatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 22:16:00 -
Facebook hakkında inceleme başlatıldı

Kurul, “Facebook’taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı” haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü. Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

533 milyon kişinin verileri

“Business Insider” internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti. Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

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