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Teknoloji Facebook en son paylaşılan içerik nasıl görüntülenir?
Teknoloji

Facebook en son paylaşılan içerik nasıl görüntülenir?

Facebook’ta paylaşılan içeriklerin en yenisini gelmesini istenmesi durumunda bu işlemin nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Peki Facebook en son paylaşılan içerik nasıl görüntülenir?

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:45:00 - 2020-10-02 14:47:48
Facebook en son paylaşılan içerik nasıl görüntülenir?

Facebook kullanıcıları Facebook paylaşımlarının bazen yeni bildirimlerinin gelmediğini eski paylaşımlarının devamlı sayfada yer aldığından şikayet etmekte. Peki Facebook en son paylaşılan içeriklerin gelmesi nasıl ayarlanır? Facebook en son paylaşılanların görünmesini ayarlamak için ilk yapılması gereken Facebook hesabı ile Facebook girişi yapmak olmalıdır. Facebook haber kaynağında iken sayfanın solunda bulunan menülerden

Haber kaynağı sekmesinin altında başlıca haberler ve en yeniler şeklinde kısımların olduğunu göreceksiniz. Burada en yeniler kısmını seçilmesi durumunda arkadaşlarınızın en son paylaştığı içerikler yer alacaktır. Bu seçenek seçilmesi durumunda Facebook’ta en yeni içeriklerden haberdar olmanız sağlanacaktır.

Facebook'taki en yeni gönderiler en üstte olacak şekilde nasıl görebilirim?

 

Facebook’da paylaşıma yapılan yorumları nasıl gizlerim?

Facebook’da paylaşıma yapılan yorumları nasıl silerim? İşte Facebook paylaşımlarına yapılan yorumları gizleme seçenekleri:

Facebook'ta profil fotoğrafını beğeniye ve yoruma kapatma nasıl yapılır?

Facebook’ta profil fotoğrafınıza yorumları kapatmak için profil fotoğrafını tıklayın. Profiliniz hemen yayanında gizlilik ayarı yer almaktadır. Onu tıkladığınızda Herkese açık, Arkadaşlar, Şu kişiler hariç arkadaşlara, Arkadaşlarımın arkadaşlarına gibi seçenekler bulunur. Buradan Bu kısımda Sadece Ben seçeneği tıklanır. Böylelikle hiç bir arkadaşınız ya da arkadaşınız olmayanlar sizin profil fotoğrafınıza yorum yapamayacaktır.

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