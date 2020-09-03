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Aktüel Facebook ABD başkanlık seçimlerine 7 gün kala siyasi reklamlara izin vermeyecek
Aktüel

Facebook ABD başkanlık seçimlerine 7 gün kala siyasi reklamlara izin vermeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:01:48 -
Facebook ABD başkanlık seçimlerine 7 gün kala siyasi reklamlara izin vermeyecek

NEW YORK (AA) - Sosyal medya devlerinden Facebook, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını açıkladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, seçimlere müdahale önlemleri kapsamında aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkenin böylesine bölündüğü ve seçim sonuçlarının günler hatta haftalar sonra sonuçlanabileceği bir ortamda sivil itaatsizlik riskinin artmasından endişe duyduğunu belirten Zuckerberg, ''Bu seçim her zamanki gibi bir seçim olmayacak ve bu yüzden herkesin demokrasimizi koruma sorumluluğu var.'' ifadesini kullandı.

Seçimlere 7 gün kala adayların yeni iddialara yanıt verecek yeteri kadar zamanları olmaması ihtimaline karşı Facebook'ta siyasi reklamlara izin verilmeyeceğini vurgulayan Zuckerberg, seçim sonuçları açıklanmadan önce zafer ilan eden adayların paylaşımlarına ise uyarı etiketi ekleyeceklerini kaydetti.

Zuckerberg, ayrıca oy kullanmaya gidenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapacağını iddia eden paylaşımların Facebook'tan kaldırılacağını ifade etti.


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