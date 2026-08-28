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Yerel Fabrikasında gaz sızıntısı! 15 işçi hastanelik oldu
Yerel

Fabrikasında gaz sızıntısı! 15 işçi hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
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Fabrikasında gaz sızıntısı! 15 işçi hastanelik oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki bir tavuk kesim fabrikasında, soğutma sisteminden sızdığı değerlendirilen amonyak gazından 15 işçi etkilendi. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, Kaynarca ilçesine bağlı Büyükkaynarca Mahallesi’nde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında meydana geldi.

Fabrikadaki bakım ve onarım çalışmaları sırasında bazı işçiler rahatsızlandı. Yapılan ilk değerlendirmede, soğutma sisteminin deposuna bağlı borudan amonyak gazı sızdığı belirlendi.
Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tesiste inceleme başlattı.

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