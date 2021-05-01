Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi!

İlçedeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkartılan akşam yemeğinden yiyen 106 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı. İşçilerin karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sayı artabilir endişesi

Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi. Şuana kadar 106 kişi hastanelere getirilirken çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye'ye desteğe geldiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Akşam yemeğinde tavuk sote ve pilav olduğu öğrenilirken yemekten incelenmek üzere numune alındığı belirtildi.

İl sağlık müdürü açıklama yaptı

Zehirlenme olayıyla ilgili gazetecilere açıklama yapılan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastanelere toplam 106 hastanın bulantı ve kusma şikayetiyle getirildiğini, yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastanın olmadığını söyledi.

Zehirlenme şikayetiyle gelen hastaların tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Öznavruz, "Bugün Organize Saniye Bölgesi'nde bir fabrikada 15.00 ila 23.00 vardiyasında çalışan 300 işçimizde yedikleri yemekten dolayı bulantı, kusma şikayetleri oluşmuştur. Bu nedenle 112 Acil Sağlık Hizmetleri yaklaşık 17 ekiple fabrikaya ulaşmış olup şuana kadar ilimizdeki hastanelere toplam 106 hasta getirilmiştir. Şu anda yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastamız yoktur. Yine her türlü tedbiri akmak kaydıyla fabrikada şuan 3 tane ambulans hazır halde bekletilmektedir. Şuan itibari ile Osmaniye'de ki bütün hastanelerimizde nöbetçi ekipler haricinde destek olan ekiplerimizde hastanemize getirilmiş olup hastalarımızı tedavileri devam etmektedir. Her şey kontrolümüz altındadır" diye konuştu.