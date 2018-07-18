Fabrika'da yangın! Osmaniye ve Adana seferber oldu

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Osmaniye-Adana karayolu üzerinde bulunan Ayyıldız Geri Dönüşüm Fabrikası adlı işletmede, atıkların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Ancak kısa sürede büyüyen yangın atıkların bulunduğu alanda genişleyince Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekibinden yardım istendi.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiyenin yanı sıra 20 arazöz ve Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri müdahale ediyor.