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Yerel Fabrikada yangın çıktı: 1 yaralı!
Yerel

Fabrikada yangın çıktı: 1 yaralı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 23:52:00 -
Fabrikada yangın çıktı: 1 yaralı!

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'ndeki alüminyum fabrikasında, basınç tankının patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yaralanan bir işçi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangında, fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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