  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Fabrikada patlama!
Yerel

Fabrikada patlama!

Kocaeli’de bir fabrikada döküm makinesinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:57:00 -
Fabrikada patlama!

Kocaeli’de bir fabrikada döküm makinesinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çayırova'daki bir metal fabrikasının döküm makinesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.

Makinenin yakınındaki 3 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar bulunan işçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Patlamanın ardından imalathanede çıkan yangın ise büyümeden söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay