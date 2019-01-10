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Fabrikada korkunç patlama! Çok sayıda yaralı var

Burdur'da bulunan bir mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı soba patladı. Üzerlerine kızgın yağların sıçradığı 6 işçiden 2'si ağır yaralandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:07
Fabrikada korkunç patlama! Çok sayıda yaralı var

Bucak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mermer fabrikasında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, kullanılmış yağların yakılmasıyla ısıtma sağlayan soba, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Sobanın içindeki kızgın yağların üzerine sıçradığı işçilerden Makbule K., Bedriye G., Hüseyin T., Zeynep A., Ali A. ve Mehmet G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Hüseyin T. ve Zeynep A.'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır, "Hastanemize intikal eden işçilerden 2'sinin yanık merkezinde tedavi edilmesi için ambulans helikopter istedik. İzmir'e sevk edilecek. Diğer 4 yaralıdan 3'ü hafif, gün içerisinde taburcu edeceğiz. 1 yaralıyı ise hastanemize yatırarak tedavisini yapacağız" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:07
  1. İzmir
  2. Burdur
  3. patlama
  4. bucak
  5. Bucak Devlet Hastanesi'

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