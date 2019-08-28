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Fabrika yangınına TOMA’lı müdahale

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:59
Fabrika yangınına TOMA’lı müdahale

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangın, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi’nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Fabrikanın içinde bulunan pamuk balyalarının ve ipliklerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de müdahale edildi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.


Yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri fenalaşırken, yangında can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:59
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