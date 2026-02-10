  • İSTANBUL
Yerel Fabrika trafosunda korkunç son! Genç adam hayatını kaybetti
Yerel

Fabrika trafosunda korkunç son! Genç adam hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Fabrika trafosunda korkunç son! Genç adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde atıl durumdaki bir fabrikanın trafosunda bulunan 24 yaşındaki Engin Dalmış’ın, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kullanılmayan bir tuğla fabrikasında yaşanan olay herkesi üzdü.

 

Olay, saat 12.00 sıralarında Koşukırı mevkisi Atatürk Mahallesi 217 Sokak'ta bir süredir üretim yapılmayan bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın trafosunda Engin Dalmış'ın hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

 

Dalmış'ın trafodaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dalmış'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

