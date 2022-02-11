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Gündem Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor
Gündem

Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor

Otomotiv sektörünü yakından takip eden bir isim olan gazeteci Emre Özpeynirci, gelecek dönemde ülkemizde de hayata geçmesi muhtemel projelerden birinin ‘fabrika çıkışlı ikinci el’ olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 19:03:00 -
Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor

Otomotiv sektörünü yakından takip eden gazeteci Emre Özpeynirci, gelecek dönemde ülkemizde de hayata geçmesi muhtemel projelerden birinin ‘fabrika çıkışlı ikinci el’ olabileceğini belirtti. “Yakın zamanda ya elinizdeki otomobili üretildiği fabrikaya verip yenileteceksiniz ya da o markanın daha uygun fiyatlı fabrika çıkışlı 2. el otomobil alma şansına sahip olabileceksiniz” diyen Özpeynirci, bu modeli ilk olarak 2020 sonundan itibaren Renault'nun Fransa’daki Flins fabrikasında 'Refactory' ismiyle başlattığını kaydetti. Renault'nun şimdi de İspanya’daki Sevilla fabrikasında bu hizmeti sunduğuna işaret eden Özpeynirci, benzer bir modelin Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında da uygulanmasının beklendiğini söyledi. Özpeynirci, şöyle devam etti:

“Eğer model başarılı olursa kısa süre içinde Tofaş ve diğer üreticiler tarafından da uygulanması beklenebilir… Avrupa’da ‘Refactory’ modelinin mimarlarından biri olan Renault Grubu Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, bildiğiniz gibi kısa süre önce de Fransız şirketin Türkiye’de kurduğu Renault Group Otomotiv (RGO) isimli çatı şirketin CEO’su oldu. Bu göreviyle birlikte aynı zamanda Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı olarak da atanan Doğu, global görevini ise yürütmeye devam ediyor.

Renault’un Fransa’da başlattığı ‘Refactory’ modelini Türkiye’de de uygulamak isteyen Doğu, projeyle ilgili fazla detay vermiyor. Mevcut koşullarda bu sistemin Türkiye’de çok başarılı olacağını düşünüyor. Hakan Doğu, bu konuda çalışmalara başladıklarını, gelişmelere bağlı kısa süre içinde resmi açıklama yapacaklarını söylüyor.

Renault, bu satış modeliyle sadece Fransa’da yılda 45 bin aracı yenilemeyi amaçlıyor. Refactory ismini verdiği bu sistemle 2030 yılında itibaren yılda 1 milyar Euro’luk gelir hedefliyorlar.”

Ayrı bir alanda yenileme işlemleri yapılacak

Bahsi geçen ikinci el araçların fabrikalardaki üretim bantlarında değil, bunlar için ayrılan farklı alanlarda yapılacağının bilgisini veren Özpeynirci, bu sistemin Türkiye’de sadece fabrikalar için değil ikinci el otomobil satan kurumsal şirketler için de geçerli olacağına işaret edip şöyle konuştu:

“Örneğin, Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi VavaCars bu yıl içinde Türkiye’nin en büyük muayene ve araç yenileme merkezlerini açmaya hazırlanıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılacak yeni merkezler kanalıyla yurt genelinde yayılmayı hedefliyorlar. Yeni açılacak merkezlerde ikinci el araç alım-satımında anahtar teslim şeklinde tüm hizmetleri tek elde birleştiriyorlar.

Türkiye’de 100 bin metrekarelik bir alanda yapılacak yatırımla, en büyük muayene ve araç yenileme merkezi kurulmuş olacak. İşte hem fabrikalar hem de bu tip yenileme merkezleriyle, tüketici daha güvenli ve garantili ikinci el otomobil alma şansına sahip olacak.”

Kaynak: TRT HABER

 

 

 

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