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Medya Fabrika belgeseli konusu nedir?
Medya

Fabrika belgeseli konusu nedir?

Fabrika belgeseli ne zaman saat kaçta? TRT Haber ekranlarında 2 yıllık bir çalışmanın eseri olan 'Fabrika ' belgeseli yayımlanacak. Pek çok kişi belgeselinin konusunu, neyi anlattığını araştırıyor. Fabrika belgeseli ne zaman? Fabrika belgeselinin konusu ne?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 10:08:00 -
Fabrika belgeseli konusu nedir?

TRT Haber ekranlarında yayımlanacak ‘Fabrika’ belgeseli için geri sayım başladı. Belgeseli izlemek isteyenler ise Fabrika Belgeseli’nin konusunu ne zaman ekranlara geleceğini araştırıyor.

Fabrika belgeseli konusu nedir?

Fabrika Belgeseli, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Lafarge'nin terör örgütü DEAŞ ile ilişkisini içeren bir yapım. 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırlanan belgesel TRT Haber ekranlarında yayımlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de" ifadelerini kullandı.

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