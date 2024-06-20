F16 kaçırana dudak uçuklatan ödül! Vatandaşlık da verilecek!

Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç'ten F-16 savaş uçaklarını almaya hazırlanan Ukrayna, Rusların ödül sistemini tetikledi.

ABD ve Avrupa ülkelerinde eğitim görmekte olan Ukraynalı pilotlardan biri, operasyon zamanı geldiğinde, kullandığı F-16 uçağını Rusya topraklarına götürüp teslim olursa yüklü bir servetin sahibi olacak.

Ekstra ödüller ve vatandaşlık vaadi

Moskova, F-16 uçaklarını hasarsız şekilde ele geçirmek istiyor ve bu amaçla Zafer Parkı’ndaki ganimet araçlar sergisini genişletmeyi planlıyor. Bu nedenle, Ukraynalı pilotları teşvik etmek için 1 milyon dolarlık ödülün yanı sıra bir müjde daha sunuldu: Uçağını teslim eden pilotlar, Rusya vatandaşlığına hak kazanacaklar.

Ayrıca, F-16’ların kanat altındaki çeşitli tipte füze ve bomba bulunursa, pilotun alacağı ödül 1 milyon doların üzerine çıkacak.

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Rus şirketlerinin ödül sistemi

Rus petrol şirketi Fores, F-16 düşürmeyi başaran ilk Rus askerine 168 bin dolar (15 milyon ruble) ödül vaat etmişti. Fores CEO’su Sergey Shmotyev, sonraki her jet için 500’er bin ruble (5 bin 600 dolar) ödül verileceğini duyurmuştu. Bu ödüller, Amerikan yapımı uçakları ve Batılı mühimmatları yakından incelemek isteyen Rusların ilgisini çekiyor.

Rusya ve NATO arasında gerilim

ABD ve İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı pilotlar, F-16 uçaklarının bu yıl Kiev’e teslim edilmesiyle birlikte ilk hava operasyonlarını gerçekleştirecekler. İngiltere ve Fransa, Ukrayna’nın F-16’larla taşıyacağı Storm Shadow/Scalp seyir füzelerinin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdi. Bu gelişme, Kremlin’in taktik nükleer silah tatbikatı başlatmasına yol açtı ve Rusya ile NATO arasında bir savaş ihtimalini artırdı.

Rusya’nın tehditleri ve önlemleri

Rusya, Ukrayna’nın F-16 uçaklarını her yerde vuracağını ve bu uçakların komşu ülkelerde konuşlanması halinde oradaki üslerin de meşru hedef haline geleceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Ukrayna ordusunun kullandığı HIMARS bataryası, savaş uçağı ve helikopter gibi hedefleri vurmayı başaran 10 binden fazla personele ödül verildiğini duyurmuştu. Ayrıca, Alman Leopard ve Amerikan ABRAMS tanklarını imha eden personele de ödüller dağıtıldı.

Rusya, Ukrayna ordusundan ele geçirilen askeri araç ve silahları Moskova’daki Zafer Parkı’nda sergiliyor ve cephe hattı ile gerisinde imha edilen her HIMARS sistemi için görev alan askerlere 300’er bin ruble ikramiye dağıtıyor.

Bu ödül sistemi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşta üstünlük sağlamak için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.