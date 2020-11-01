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Spor F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Spor

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Mercedes F1 Takımı, takımlar klasmanında üst üste 7. kez şampiyon olmayı garantiledi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:13:23 -
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 13. mücadelesi, İtalya'da 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ikinci cepten başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve sezonun 9, kariyerinin ise 93. birinciliğine ulaştı.

Takım arkadaşı Hamilton'dan 5.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas ikinci, Renault pilotu Daniel Ricciardo liderin 14.3 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

2020 sezonunun bitimine 4 yarış kala takımlar klasmanında liderliği garantileyen Mercedes, üst üste 7. kez şampiyonluğu elde etti.

Mercedes, 1999-2004 yıllarında üst üste 6 kez şampiyon olan Ferrari'yi de geçerek bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.

Sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım'da yapılacak.

Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:


Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85


Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 479

2. Red Bull: 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134

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