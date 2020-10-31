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Spor F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın
Spor

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:18:10 -
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

İtalya'daki 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes sürücüsü Bottas, 1.13.609'luk derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Fin pilot, kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaştı.

Bottas'ın 0.097 saniye arkasındaki takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinciliği, liderin 0.567 saniye gerisindeki Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Emilia-Romagna Grand Prix'si yarın TSİ 15.10'da koşulacak.

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