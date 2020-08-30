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Spor F1 Belçika Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Spor

F1 Belçika Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırayı aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:04:34 -
F1 Belçika Grand Prix'sini Hamilton kazandı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Belçika Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 7. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 5, kariyerinin 89. birinciliğine ulaştı.

Fin sürücü Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 8.4 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 15.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'si, 6 Eylül'de yapılacak.

Belçika Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 110

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107

4. Alexander Albon (Tayland): 48

5. Charles Leclerc (Monaco): 45

Lando Norris (Büyük Britanya): 45

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